Також президент говорив про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних переговорів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої наголосив на необхідності закрити небо над Україною.

Про це повідомляється у Twitter голови держави.

"Провів телефонну розмову з канцлером Олафом Шольцем. Говорили про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних переговорів. Наголосив на необхідності закрити небо над Україною. Роботу щодо вступу України до ЄС необхідно прискорити", - зазначив Зеленський.