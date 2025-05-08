Зеленський присвоїв главі СБУ звання Героя України

Також Василю Малюку вручено орден "Золота Зірка".

Президент України Володимир Зеленський присвоїв голові Служби безпеки України генерал-лейтенанту Василю Малюку звання Героя України.

Про це йдеться в указі глави держави №299/2025 від 8 травня.

Зокрема, відповідне звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

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Також Малюку вручено орден "Золота Зірка".

Окрім того, іншими указами звання Герой України присвоєно командиру підрозділу "Птахи Мадяра" майору Роберту Бровді, молодшому лейтенанту Олександру Гарану, старшому солдату (посмертно) Олександру Кандаурову, лейтенанту Андрію Кіяненку, полковнику Ігорю Пархоменку, командиру 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України полковнику Павлу Розлачу, підполковнику Сергію Рощину, сержанту (посмертно) Володимиру Тодору, старшому солдату (посмертно) Анатолію Тегзі, молодшому сержанту (посмертно) Павлу Петриченку.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила Василя Малюка на посаду голови СБУ. З лютого 2022 року він обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків голови відомства.

6 січня 2024 року Зеленський присвоїв Малюку військове звання генерал-лейтенанта

У квітні 2024 року Малюк став ціллю номер один для ініціатора війни проти України - диктатора Володимира Путіна.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Малюк особисто затримав зрадника в лавах СБУ. Зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України.

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