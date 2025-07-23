Таку заяву президент України зробив після чергової російської дронової атаки по Сумщині.

Президент України Володимир Зеленський в середу, 23 липня, відреагував на дронову атаку Росії по Сумщині та заявив, що Україна вимагатиме негайного та повного припинення вогню, йдеться в Telegram-каналі політика.

"Представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема, ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - зазначив Зеленський.

Цю заяву він зробив на тлі чергового російського удару по Сумщині, де досі тривають відновлювальні роботи. Ворог поцілив дроном в енергетичну інфраструктуру, через що 220 тисяч абонентів в області залишилися без електроенергії.

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Зеленський своїм указом призначив, що очільником української делегації буде секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров. Це вже буде третій раунд переговорів між Україною та Росією за останній час.

Напередодні, український лідер поділився, що українською делегацією знову буде піднято питання обміну полоненими, повернення українських дітей, гуманітарної допомоги, безпеки інфраструктури та заходів для стабілізації кордонів.

Подробиці переговорів України та Росії

Як повідомляв раніше УНІАН, джерела у складі делегації повідомили ЗМІ, що одним з питань, яке будуть обговорювати в Стамбулі, буде організація прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського і кремлівського диктатора Володимира Путіна. Також будуть підняті й гуманітарні питання.

Також ми писали, що прессекретар РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що представники України та РФ обговорять питання припинення вогню та обміну полоненими. Він заявив, що розмова, ймовірно, буде важкою, оскільки проєкти меморандумів сторін діаметрально протилежні. Також вся робота, що буде вестися, за словами Пєскова, є підготовкою до зустрічі на рівні президентів країн.

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