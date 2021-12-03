Відбулася перша телефонна розмова президента України з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, Зеленський відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

"Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини", – наголосив Зеленський.

"Коли українці та угорці разом, виграють усі", – додав він.

Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному.

Читайте такожБайден анонсував "комплексні ініціативи" з захисту України від РосіїГлава держави запросив Орбана відвідати Україну з візитом.

Зеленський також відзначив символізм сьогоднішньої дати для України та українсько-угорських відносин.

"Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України", – зазначив президент.

Відносини Угорщини та України

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

У Києві 24 лютого 2021 року відбулося установче засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Учасники засідання досягли взаєморозуміння щодо спільних намірів забезпечити якісні умови для здобуття шкільної освіти українцями угорського походження на Закарпатті.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина готова обговорити з Україною втілення положень освітнього закону з урахуванням інтересів угорської меншини.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Інна Андаліцька