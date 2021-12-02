Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликає відновити мовні права угорської меншини, які існували до ухвалення останнього закону про освіту в Україні.

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що Україна виправдовує "порушення прав" угорської меншини війною на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Стокгольмі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ (виступи глав МЗС транслюються на сайті ОБСЄ).

Сійярто заявив, що Угорщина чітко виступає за територіальну цілісність і суверенітет України.

"Однак ми ніколи не зможемо змиритися, що національні меншини стають "побічними жертвами" кризової ситуації у якійсь країні. Використання конфлікту як виправдання для порушення прав людини, в тому числі прав меншин, суперечить нашим спільним європейським цінностям. Ми зберігаємо нашу позицію, що вже існуючі і набуті права національних меншин повинні бути відновлені. Ми не просимо нічого надзвичайного. Ми лише просимо українську владу повернути національним меншинам, в тому числі угорській, ті права, які вони мали раніше, до ухвалення нинішнього обмежувального законодавства", - заявив Сійярто.

Читайте такожНаразі про вступ України до Євросоюзу не йдеться - ЄврокомісіяВідносини Угорщини та України

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

У Києві 24 лютого 2021 року відбулося установче засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Учасники засідання досягли взаєморозуміння щодо спільних намірів забезпечити якісні умови для здобуття шкільної освіти українцями угорського походження на Закарпатті.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина готова обговорити з Україною втілення положень освітнього закону з урахуванням інтересів угорської меншини.

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Автор: Віталій Саєнко