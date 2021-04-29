Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Відповідний указ №180/2021 від 29 квітня опубліковано на сайті глави держави.

Читайте такожРазумков вважає малоймовірним скликання засідання РНБО до травневих свят"Відповідно до ст. 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення РНБО України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади", - йдеться у документі.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО.

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Автор: Леся Лещенко