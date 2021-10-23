Автор петиції закликав прирівняти до поняття "примусова вакцинація" загрози звільненням і недопуск до роботи невакцинованих співробітників. Він також закликав дати громадянам право самим вирішувати, чи потрібно їм щеплюватись.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про запровадження кримінальної відповідальності за "примусову вакцинацію".

Відповідь опубліковано на сайті президента.

За словами Зеленського, він звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука і прем'єра Дениса Шмигаля з проханням організувати опрацювання викладених у петиції пропозицій.

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Петиція з вимогою "терміново ввести кримінальну відповідальність" у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років за "примусову вакцинацію" була розміщена на сайті президента 12 серпня.

Автор закликав прирівняти до поняття "примусова вакцинація" загрози звільненням і недопуск до роботи невакцинованих співробітників. Він також закликав дати громадянам право самим вирішувати, чи потрібно їм щеплюватись.

Петиція набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом.

У своїй відповіді Зеленський заявив, що звернувся до спікера Ради і прем'єра з проханням організувати обробку викладених у петиції пропозицій і проінформувати про результати.

Зеленський зазначив, що в трудовому законодавстві встановлено гарантії захисту прав працівників від неправомірних дій роботодавців. Передбачено кримінальну відповідальність за незаконне звільнення з особистих мотивів, а також за інше грубе порушення трудового законодавства.

Водночас, посилаючись на Конституцію, президент повідомив, що громадяни зобов'язані піклуватися про своє здоров'я і "не шкодити здоров'ю інших", а в передбачених законодавством випадках українці мусять проходити профілактичні медогляди і робити щеплення.

Зеленський зауважив, що для запобігання поширенню інфекційних захворювань обов'язковим профілактичним щепленням підлягають працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження і поширення інфекційних хвороб.

Крім того, законодавство передбачає, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення на відповідних територіях та об'єктах може проводитися обов'язкова вакцинація за епідемічними показаннями.

Нагадаємо, як писав УНІАН, обов'язкову вакцинацію від коронавірусу запровадили для педагогів і чиновників. У Верховній Раді і МОЗ хочуть цей список розширити.

Паралельно обов'язкову вакцинацію намагаються оскаржити в суді.

Вакцинація в Україні: що відомо

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Вікторія Гордієнко