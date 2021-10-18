Наразі Окружний адмінсуд Києва вирішує питання щодо відкриття провадження за адміністративним позовом.

До суду надійшов позов про визнання протиправним наказу Міністерства охорони здоров'я про затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Позивачем зазначений – Дмитро Ламза. Зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров'я України, датований 4 жовтня 2021 року, "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням", - йдеться в повідомленні.

Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом та з’ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.

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Вакцинація від COVID-19: для кого щеплення обов'язкове

Як повідомляв УНІАН, згідно з наказом МОЗ від 4 жовтня, обов'язковій вакцинації від COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинності через один місяць з дня опублікування.

Згодом Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ планує ще двічі розширювати перелік професій, працівники яких мають обов’язково вакцинуватися від COVID-19.

Автор: Інна Андаліцька