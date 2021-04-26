За словами президента, якщо під час його можливої майбутньої зустрічі з Путіним ці питання будуть стояти на порядку денному, то він готовий їх обговорити.

Президент Володимир Зеленський відповів на закиди президента Росії Володимира Путіна щодо нібито утисків в Україні російської мови та церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу щодо вручення ліцензії на експлуатацію ядерної установки «СВЯП-2» (сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу) у Чорнобилі.

«Історично так склалося, що люди дуже освічені і вільно розмовляють різними мовами. Зараз нове покоління, і всі дітки прекрасно розмовляють англійською краще, ніж наше покоління. Всі знають російську мову, але ми пам’ятаємо, що наша державна – це українська мова. Я вважаю, що це продовження цього інформаційного наративу щодо утисків російськомовних людей. Я тут не бачу жодної проблеми», - заявив він.

Щодо церковних питань Зеленський наголосив, що в Україні церква відокремлена від держави. «Я ніколи не користувався керівниками церков для того, щоб впливати на населення з точки зору підтримки електорату та таке інше. Вони у нас є абсолютно вільними, і люди у нас вільні, і люди в яку хочуть церкву – в таку і ходять. Це правильно», - підкреслив глава Української держави.

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Водночас, за словами Зеленського, якщо під час його можливої майбутньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним ці питання будуть стояти на порядку денному, то він готовий їх обговорити.

«Але навіть якщо ці питання стоять та будуть стояти на порядку денному при зустрічі, якщо вона відбудеться, то, будь-ласка, ми це обговоримо. Я не бачу, в чому тут проблема», - резюмував він.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

20 квітня у відеозверненні президент Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ в черговий раз повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім із Росією.

Путін зазначив, що останнім часом нинішнє керівництво України нібито зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини. "Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах безпосередньо. Це стосується ставлення до Російської православної церкви, спроб її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України та російських громадян, що проживають в Україні", - заявив президент Росії.

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Автор: Костянтин Гончаров