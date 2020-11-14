Президент зазначив, що така поведінка пов'язана безпосередньо з другим туром місцевих виборів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму новому відео, записаному зі стаціонару лікарні "Феофанія" в Києві, відреагував на рішення деяких українських мерів відмовитися від карантину вихідного дня.

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За словами президента, така поведінка пов'язана безпосередньо з другим туром місцевих виборів.

"У деяких мерів тривають місцеві вибори. Вони думають не про кількість хворих у містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості й непопулярні кроки, тому що боремося за життя українців", - повідомив голова держави у своєму відеозверненні.

Також Зеленський рішуче спростував інформацію, що його лікування в окремій палаті "Феофанії" щодня обходиться бюджету в мільйони гривень.

"Хочу подякувати своїм опонентам за фейк, що моє лікування коштувало мільйони гривень на день, Спасибі, що даєте можливість посміятися, підіймаєте настрій... Звичайно все це маячня. Я перебуваю в лікарні на загальних умовах, як і всі інші пацієнти", - розповів він.

Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:

Коронавірус у Зеленського: що відомо

Володимир Зеленський оголосив, що заразився коронавірусом, 9 листопада. Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але вранці 12 листопада з'ясувалося, що президент госпіталізований до "Феофанії".

У лікарні у розпорядженні Зеленського окреме приміщення, обладнане для відеоконференцій, та спецзв'язок. Президент продовжує виконувати свої обов'язки.

Разом із Зеленським у "Феофанії" лікується і голова офісу президента Андрій Єрмак.

Головлікар "Феофанії" розповів про умови лікування президента Зеленського.

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Автор: УНІАН