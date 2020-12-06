Президент подякував військовим за службу та привітав з Днем Збройних Сил України.

Президент Володимир Зеленський виступає за необхідність приділяти більше уваги та вкладати суттєві кошти в розвиток Збройних Сил України.

Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди Дня ЗСУ, яке оприлюднене у Facebook.

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"Сьогодні одне з найважливіших наших свят - День Збройних Сил України. День, коли треба бути лаконічним, змістовним, конкретним і щирим. Тому скажу лише кілька речей. Найважливіших", - зазначив він.

"Перше. Кожен з нас може жити своїм звичайним життям, реалізовувати мрії та планувати майбутнє виключно завдяки тим чоловікам і жінкам, які захищають нашу державу в Збройних силах", - зазначив президент і додав, що "саме вони забезпечують для нас свободу. Можливість будувати свій комфорт, шукати своє щастя. Коли повністю це усвідомлюєш, вдячність за це - безмежна".

Кожному українцю сьогодні варто про це замислитися, вважає глава держави.

"Друге. Зазвичай цього не роблять, але включив би в коло тих, кого вітають в цей день, також військових кореспондентів і наших волонтерів. Тому що таке щире захоплення армією і таку повагу до бійців, як у них, мало у кого ще можна зустріти. А що особливо цінно, то це емоційна підтримка ними воїнів на фронті та після повернення", - зазначив Зеленський. За його словами, військові кореспонденти та волонтери за роки війни стали невід'ємною частиною збройних сил, "це рідні люди та дуже значна допомога".

"І третє. День Збройних Сил - це час сказати не тільки про те, що було, і про нашу вдячність воїнам, які врятували Україну від агресії Росії, а й про перспективу", - додав глава держави.

Він зазначив, що світ змінюється. "Іншим скоро буде і те, як людство воює. Отже, маємо приділяти ще більше, набагато більше уваги розвитку наших Збройних Сил, всієї системи оборони держави та, відповідно, відношенню суспільства до цього завдання. Маємо вкладати в це суттєві кошти", - заявив президент.

За його словами, штучний інтелект, роботизація, безпілотники, нові форми та методи агресивного впливу на країни та інформаційна боротьба - "все це робить загрози в майбутньому ще більш серйозними та вимагає від нас ще більш активної модернізації".

"Українці - мирний народ. Ми дійсно хочемо чесного припинення війни на Донбасі, повернення всіх наших тимчасово окупованих територій і людей. Але є ілюзії, що після цього можна буде розслабитися і не піклуватися про оборону. У нас немає також жодних ілюзій щодо справжніх намірів країни-агресора", - заявив Зеленський.

"Стільки наших захисників віддали свої життя, щоб Україна вистояла, що жоден з нас тепер не має права допускати недбалості, як раніше, коли керівники держави були зосереджені на чому завгодно, крім Збройних Сил", - додав глава держави.

Він подякував військовим за службу і привітав з Днем Збройних Сил України.

День ЗСУ

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Ця дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради № 3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року. 6 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла закони «Про Збройні Сили України» та «Про оборону України».

Привітання Зеленського

6 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів з професійним святом - Днем Збройних Сил України.

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Автор: Світлана Закелова