Зеленський також припинив членство у складі РНБО колишнього міністра внутрішніх Дениса Монастирського, який загинув внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради нацбезпеки та оборони міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голову Служби безпеки України Василя Малюка. Відповідний указ №73/2023 від 11 лютого опублікований на сайті глави держави.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Клименка Ігоря Володимировича - міністра внутрішніх справ України. Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Малюка Василя Васильовича - голову Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу.

Також цим указом припиняється членство у складі РНБО колишнього міністра внутрішніх Дениса Монастирського, який загинув внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.

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Загибель Монастирського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський загинув внаслідок падіння гелікоптера 18 січня 2023 року. Виконання обов’язків глави МВС було покладено на керівника Національної поліції Ігоря Клименка.

7 лютого Верховна Рада проголосувала за призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

Того ж дня парламентарі проголосували за призначення головою СБУ Василя Малюка, який до цього був виконувачем обов'язки голови.

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