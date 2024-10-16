Президент відзначив, що це може стати достойною місією для українських героїв.

П'ятий пункт плану перемоги розрахований на післявоєнний час. Про це сказав президент Володимир Зеленський, представляючи план перемоги на засіданні Верховної Ради України.

"Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. І це люди, справжні люди, наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Успішним досвідом застосування західної зброї та різнобічним досвідом взаємодії. Безумовно, з нашими партнерами. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та гарантувати безпеку всій Європі. Це достойна місія для наших героїв", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що в разі згоди партнерів, після війни українські війська можуть замінити окремі контингенти збройних сил Сполучених штатів Америки, які дислоковані в Європі.

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План перемоги України - головні новини

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що українцям відкриють лише частину плану перемоги. За його словами, "закритими" залишаться математичні додатки, до яких ввійде кількість зброї, яка необхідна Україні.

Напередодні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що президент України Володимир Зеленський презентує план перемоги країнам ЄС під час саміту, який пройде 17-18 жовтня.

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