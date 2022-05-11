Він закликав заблокувати нерухомість та яхти, що належать росіянам.

Президент України Володимир Зеленський закликав Мальту не транспортувати російську нафту та зупинити чинні привілеї для громадян РФ.

Про це він сказав, виступаючи по відеозв'язку перед парламентом Мальти.

Зеленський зазначив, що найбільш болючим для Росії, яка веде агресію щодо України, є втрата доходів від експорту енергоресурсів, від торгівлі ними, а також повна блокада банківських операцій.

Він наголосив, що ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти – це необхідна умова для припинення російського вторгнення в Україну.

"Я знаю, що для вас, а також для деяких інших європейських країн це дуже чутлива тема. Враховуючи, що судна під вашим прапором використовуються для транспортування, зокрема, й російської нафти. Але кожен долар і кожне євро, які ви можете заробити на цьому, будуть перекриті дуже значними й болісними втратами, якщо все ж таки не вдасться зупинити продовольчу кризу – а отже, і міграційну кризу – і якщо російське вторгнення піде далі у Європу", - наголосив Зеленський.

Президент України підкреслив, що після тисяч воєнних злочинів російської армії в Україні, після тисяч вбивств, тисяч катувань, зґвалтувань, грабежів "приймати на своїй землі людей із російським паспортом і тим більше – пов'язаних формально чи неформально з російською державою – це тепер небезпека для всіх європейців і також для мальтійців".

Він наголосив, що настав час зупинити чинні привілеї для громадян Росії, "починаючи від золотих паспортів з привілеями і закінчуючи подвійним громадянством".

"Не дозволяйте, будь ласка, використовувати себе, не дозволяйте використовувати свій острів", - сказав Зеленський, звертаючись до парламенту Мальти.

При цьому він закликав перевіряти, хто з росіян намагається сховатися, використовуючи "саме вашу юрисдикцію і вашу землю".

"Блокуйте нерухомість, яхти й рахунки, які належать росіянам, діяльність російських IT- і блокчейн-компаній, російські пропагандистські канали. Це в Росії вже давно здебільшого не просто бізнес. А структури, пов'язані з агресивною російською державою", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що вірить в підтримку Мальти і в те, що незабаром ми зможемо розвивати нашу співпрацю в об'єднаній Європі на новому рівні, коли Україна отримає спочатку статус кандидата, а потім і повноправне членство у Європейському Союзі.

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