А для військової деблокади поки немає необхідної зброї.

Російська сторона не погоджується на жоден із запропонованих варіантів евакуації українських військових з "Азовсталі" у Маріуполі. А для деблокади міста і заводу, зокрема, військовим шляхом поки немає необхідної зброї.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Мальти.

"Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них [українських військових]. Але Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів", - заявив президент.

Далі Зеленський розповів, чому організувати деблокаду військовим шляхом поки що неможливо. Для цього просто не вистачає потрібної техніки.

"Ми запитували у наших партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь, але саме тієї зброї саме в такому обсязі, який потрібен для деблокади Маріуполя, зараз немає", — продовжив голова держави.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Наприкінці квітня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу.

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що всіх жінок дітей і літніх людей вдалося вивезти з "Азовсталі". Однак за попередніми оцінками, в бомбосховищах заводу ще залишаються цивільні.

Президент Зеленський повідомив про роботу над другим етапом евакуації для порятунку медиків і поранених. А в Нацгвардії оголосили про підготовку процедури екстракції захисників міста. Саме про неї раніше просив тимчасово виконуючий обов'язки командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський з позивним "Волина".

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