Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану приєднатися до кола замовників транспортного літака Ан-178.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це зокрема йшлося під час телефонної розмови глав держав.
Зокрема, президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії.
Президент України, зокрема, повідомив Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178.
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"Запрошую Туреччину приєднатися до кола його замовників", – зазначив Зеленський.
Також президенти відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі.
Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.
Президенти домовилися провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві. Було наголошено на тому, що цьому важливому заходу має передувати ґрунтовна підготовка, зокрема проведення в грудні поточного року другого засідання "Квадриги" на рівні міністрів закордонних справ та оборони.
Крім того, Зеленський і Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря.
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