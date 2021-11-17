Лідери двох держав відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі.

Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану приєднатися до кола замовників транспортного літака Ан-178.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це зокрема йшлося під час телефонної розмови глав держав.

Зокрема, президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії.

Президент України, зокрема, повідомив Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178.

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"Запрошую Туреччину приєднатися до кола його замовників", – зазначив Зеленський.

Також президенти відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі.

Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві. Було наголошено на тому, що цьому важливому заходу має передувати ґрунтовна підготовка, зокрема проведення в грудні поточного року другого засідання "Квадриги" на рівні міністрів закордонних справ та оборони.

Крім того, Зеленський і Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

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Автор: Катерина Гірник