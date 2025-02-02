Президент наголосив, що американський чиновник повинен на власні очі бачити ситуацію в країні, перш ніж давати такі коментарі.

Президент Володимир Зеленський запросив держсекретаря США Марко Рубіо Україну для усвідомлення злочинів Росії.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю агентству Associated Press, коментуючи заяву американського чиновника про те, що війна повертає Україну на 100 років назад.

"Рубіо повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія. Але також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити для безпеки України та світу, як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми", - сказав Зеленський.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що майбутнє України під загрозою через війну та масову еміграцію населення.

"Україна відкинута на 100 років тому, а її майбутнє під загрозою через мільйони громадян, які виїхали за кордон", - зазначив Рубіо.

Він також звинуватив адміністрацію попереднього президента США Джо Байдена у тому, що вона ввела Київ в оману, переконуючи, що Україна зможе "повернутися до того, якою вона була у 2012 чи 2014 році – до того, як росіяни забрали собі Крим".

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