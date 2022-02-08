Днями Лукашенко пригрозив припинити постачання палива та електроенергії до України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про припинення постачання палива й електроенергії до України у разі ескалації конфлікту з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу за результатами зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент зазначив, що за статистикою товарообіг між Україною та Білоруссю становить 6 млрд доларів, з яких 1,5 млрд експортує Україна до Білорусі, а 4,5 млрд - Білорусь до України.

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"Якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто від цього страждає? В даному випадку точно постраждають просто люди. Якщо є бажання у кам’яний вік перейти, то можемо робити так. Щось заборонить Білорусь, заборонить тоді й Україна. Але хто страждає? Вирішують завжди політики, а страждають, на жаль, люди. Тим більше у товарообігу у 6 млрд точно не Україна виграє", - сказав Зеленський.

Примітно, що український президент не став озвучувати прізвище Лукашенка, назвавши його "одним товаришем з Білорусі".

Як відомо, 7 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі ескалації конфлікту між Україною та Росією Білорусь припинить постачання палива й електроенергії до України.

Також Лукашенко сказав, що білоруська армія діятиме так само як російська, якщо Україна "почне війну проти Донбасу".