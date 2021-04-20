Аналогічно Кулеба раніше просив провести телефонну розмову з російським колегою Лавровим, але російська сторона не відповіла.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно зробив запит з метою організації телефонної розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але з Москви не надійшло жодної реакції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних медіа.

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"Зеленський нещодавно зробив запит щодо телефонного дзвінка з Путіним, але ми ніколи не чули відповіді з Москви", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що декілька місяців тому звертався з проханням щодо проведення телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, але відповіді з цього приводу так і не було.

Також міністр сказав, що вчора упродовж трьох годин відбувалося спілкування політичних радників чотирьох країн "нормандського формату" (України, Росії, Німеччини і Франції). "Але, на жаль, вони не досягли жодних спільних рішень, оскільки представник Росії не був достатньо конструктивним", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що саме з цих перерахованих причин Україна і Росія не можуть вести переговори з приводу урегулювання ситуації. "Україна готова вести переговори щодо урегулювання. Існують формати для таких переговорів, і якщо Росія готова відповісти взаємністю сумлінним чином, я впевнений, що ми зможемо досягнути угоди, але, на жаль, наразі цього не відбувається", - сказав Кулеба.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

У Пентагоні 20 квітня заявили, що Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році.

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Автор: Віталій Саєнко