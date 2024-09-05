Водночас союзники України планують провести зустріч у форматі "Рамштайн", щоб обговорити подальшу підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінуться в п'ятницю, повідомив прес-секретар уряду Німеччини.

За словами прес-секретаря, двоє чоловіків зустрінуться для особистої бесіди на початку дня в Німеччині, але він відмовився надати будь-які додаткові подробиці про місце та іншу логістику, пише Bloomberg.

Союзники України, включно з міністром оборони США Ллойдом Остіном, також планують зустрітися в Рамштайні, Німеччина, у п'ятницю, щоб обговорити подальшу підтримку України.

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Німеччина була одним із найщедріших спонсорів України з моменту повномасштабного вторгнення Росії, постачаючи або обіцяючи матеріали на суму близько 28 мільярдів євро (31 мільярд доларів) - поступаючись за вартістю тільки США. Шольц заявив у середу, що Німеччина закупить 17 одиниць передової системи ППО для України, щоб допомогти відбити російські атаки.

Зеленський відвідає "Рамштайн" - деталі

Міністри оборони країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України (відомої як формат "Рамштайн"), у п'ятницю зустрінуться на черговому засіданні. При цьому, як пише Spiegel, на зустріч також планує приїхати президент України Володимир Зеленський, який хоче особисто звернутися до своїх західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією.

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