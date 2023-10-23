Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність запровадження множинного громадянства в Україні з єдиним обмеженням.

Він переконаний, що "подвійний" паспорт - необхідність, якої потребує багато хто з українців. Перш за все, йдеться про людей, які були змушені виїхати на території інших держав через війну, заявив Кулеба у промові до Світового конгресу українців.

"Конче необхідно зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство", - цитує "Укрінформ".

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В цьому контексті головний дипломат України вказав, що слід керуватися силою нашого державного паспорта, а не боятися, що українці будуть отримувати громадянство інших країн світу.

Він нагадав, що після вступу України до Євросоюзу, наш державний паспорт матиме однаковий статус із країнами сусідами, а значить, нічим їм не поступатиметься. Водночас існуватиме одна заборона - Україна не дозволить мати подвійне громадянство із Росією та іншими країнами, які підтримують її агресивну війну проти українців.

"Будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене", - вказав глава МЗС України.

В парламенті є 2 проекти щодо подвійного громадянства

У вересні народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що парламент найближчим часом може розглянути детальніше 2 законопроекти щодо запровадження подвійного громадянства: вони зареєстровані в Раді за номерами 6368-д та 6369-д та передбачають певну лібералізацію щодо цього питання.

Водночас проект закону 6368-д пропонує, щоб українців могли позбавити громадянства в тому випадку, якщо вони добровільно погодилися взяти паспорт РФ - держави-окупанта.

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