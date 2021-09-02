Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у тісній співпраці з Apple.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Президент України заявив, що наша країна зацікавлена в розширенні присутності Apple в Україні і в реалізації спільних проектів.

"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, яка надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації в світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені в розширенні присутності Apple в Україні і реалізації нових амбітних спільних проектів", - повідомив Зеленський.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, що 31 серпня президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до США.

Програма візиту охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів, де Зеленський проведе важливі зустрічі з американськими чиновниками.

Зокрема, в перший день поїздки він зустрівся з міністрами енергетики та оборони США, а також керівником NASA Біллом Нельсоном.

На другий день, крім Байдена, у нього заплановані зустрічі з представниками великого американського бізнесу.

Автор: Олег Давигора