Вдень у четвер, 20 лютого, президент Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Сполучених Штатів Америки з питань України Кітом Келлогом.

Як передає кореспондент УНІАН, за бажанням американської сторони формат зустрічі не передбачав заяв або запитань від журналістів. Обидва політики досі не повідомляли деталей цієї зустрічі.

Інформація оновлюється...

Відео дня

Візит Келлога до України

Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії. Він мав відповідати за координацію американської політики щодо двох країн, а також за сприяння мирним переговорам між ними.

Вчора, 19 лютого, Келлог прибув до Києва із офіційним візитом. Він повідомляв, що частина його місії полягає в тому, щоб вислухати українську сторону.

Вас також можуть зацікавити новини: