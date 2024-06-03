Філіппіни візьмуть участь у Саміті миру України.

Президент Володимир Зеленський прибув до Філіппін та вперше в історії двосторонніх відносин між країнами зустрівся з колегою Фердинандом Маркосом-молодшим.

"Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці", - наголосив очільник держави у своєму Тelegram.

За його словами, він обговорив з президентом Філіппін інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Зеленський додав, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті.

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Крім того, лідери двох країн обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Саміт миру - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

28 травня Зеленський повідомив, що на першому Глобальному Саміті миру напрацюють деталі по трьох пунктах Формули миру, а потім ці напрацьовані документи передадуть Російській Федерації. Йдеться про ядерну безпеку, продовольчу безпеку й обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

За його словами, наразі вже наразі 106 країн світу підтвердили участь у першому Глобальному Саміті миру.

Водночас Китай не підтвердив присутність на Саміті миру на будь-якому рівні. Зеленський уточнив, що США мають контакти з іншими державами, аби залучити їх до участі у Саміті миру, а Китай працює над тим, аби країни не приїжджали на Саміт миру.

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