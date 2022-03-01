Фото REUTERS
Депутати Європарламенту стоячи аплодували президенту України Володимиру Зеленському перед початком його відеозвернення.
Зеленський виголосив підготовлену промову, але в прямому ефірі відмовився від неї: "У нас більше немає папірців, ми вже не можемо діяти по папірцях".
"16 дітей ти вбив!", - емоційно звернувся Зеленський до Путіна.
Європарламент аплодує стоячи Президентові України Володимиру Зеленському
Росія каже, що вони атакують тільки військову інфраструктуру України. "Покажи мені, на яких військових базах є діти?"- сказав Зеленський.
Фото REUTERS