Зеленський емоційно звернувся до європейських депутатів.

Депутати Європарламенту стоячи аплодували президенту України Володимиру Зеленському перед початком його відеозвернення.

Зеленський виголосив підготовлену промову, але в прямому ефірі відмовився від неї: "У нас більше немає папірців, ми вже не можемо діяти по папірцях".

"16 дітей ти вбив!", - емоційно звернувся Зеленський до Путіна.

Росія каже, що вони атакують тільки військову інфраструктуру України. "Покажи мені, на яких військових базах є діти?"- сказав Зеленський.

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