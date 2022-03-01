Посла з Киргизстану - за виправдання агресії проти України, з Грузії - за перешкоджання добровольцям, які хочуть допомагати Україні, і позицію щодо санкцій.

Україна негайно відкликає двох своїх послів - з Киргизстану та Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Щодо наших дипломатів. Наші дипломати прямо зараз реалізують справедливі і абсолютно необхідні рішення по відношенню до тих держав, які змінили своє слово і міжнародне право. Негайно відкликаємо з Киргизстану - на консультацію за виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії - за перешкоди для добровольців, які хочуть нам допомагати, за неморальну позицію по відношенню до санкцій", - сказав Зеленський.

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