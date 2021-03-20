Землі за рішенням суду окупанти примусово вилучатимуть.

Відсьогодні в окупованому Криму набув чинності указ Путіна про заборону володіти землею іноземним громадянам. Станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч таких ділянок належали українцям.

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Згідно з указом російського президента, обмеження були введенні, зокрема, у Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку.

Під заборону потрапили землі у Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Белогорському, Червоногвардійському і Першотравневому районах.

Якщо українці не передали права на землю у встановлені терміни, таке майно за рішенням суду окупанти вилучатимуть. Отриману суму від продажу чужої землі росіяни передаватимуть державі або міській владі.

Що передувало

20 березня 2020 року президент РФ Володимир Путін своїм указом розширив перелік територій, де іноземці не можуть володіти земельними ділянками. До переліку потрапила більшість районів в окупованому Криму.

Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна звертатиметься до міжнародних судів у зв’язку з встановленням Росією заборони для українців володіти землею в окупованому Криму.

В Європейському Союзі вважають цей указ Путіна порушенням міжнародного гуманітарного права.

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Автор: Яна Ставська