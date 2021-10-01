Експерт запевнив, що ольгінські боти та тролі не приходять з аватаркою Путіна.

Російський пропагандистський бот приходить в український сегмент соцмереж, як жіночка "за 50" і веде підривну роботу.

Про це в ефірі "Права на владу" заявив експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен.

Тому він не радить користувачам соцмереж додавати в друзі незнайомців і радить періодично чистити список друзів від подібних "френдів".

"Ті самі ольгінські боти та тролі, вони не приходять до вас з аватаркою Путіна і не кажуть: "ей, український брате, нас немає на Донбасі, давай знову дружити". Вони приходять до вас у вигляді жінки 50+ і кажуть: "а в моєї сусідки Галі чоловік од вакцини помер", - розповів експерт.

Тізенгаузен розповів, що пряма пропаганда не працює, і тому вдається до подібних методів.

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"Пересічній людині потрібно знати найпростіші речі - не додавайте в друзі незнайомців, не збільшуйте таким чином мережу ботів. А якщо хтось, навіть і знайомий, викликає своїми дописами, коментарями у вас тривожність, блокуйте його. Проводьте раз на декілька місяців так званий френдоцид. А, найголовніше, не підміняйте реальне життя соцмережами", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі Служба безпеки України ліквідувала ботоферму, яка на замовлення кураторів з РФ працювала на зрив кампанії з вакцинації в Україні.

Автор: Дмитро Хилюк