Експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен проти того, щоб наші політики ставали частиною роспропаганди.

Українських політиків у російській пропаганді використовують з двома цілями - створити образ недалекого "молодшого брата" або для дискредитації власне українських політиків.

Про це в ефірі "Права на владу" заявив експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен.

Він розповів, що українські політики, які їздять на ефіри ток-шоу до Росії "грають роль того самого українця, образ якого створює російська пропаганда - недалекого, дурного "молодшого брата", якого можна викинути за шкібарки, обізвати нацистом".

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"Інше завдання - легалізація таких недалеких політиків. Мовляв, дивіться, до нас приїхав український політик. Вони там усі такі дебільні. Тобто йдеться про дискредитацію справжніх українських політиків. Тому я завжди був проти, щоб наші політики ставали частиною роспропаганди. Вони там нікого не переконають", - пояснив експерт.

Брехня про Україну у росЗМІ

В свою чергу кореспондент УНІАН в Москві Роман Цимбалюк відзначив, що російські ЗМІ завжди брешуть про Україну.

"І це навіть не ЗМІ, а російські інформаційні війська, які займаються тим, що намагаються посіяти зневіру у власній державі серед українців, щоби ми подумали, "яка погана в нас держава: і тарифний геноцид, і метро на Троєщину не збудували...В той же час вони ніколи не розповідають, що відбувається на окупованих територіях. Я жодного разу не чув, щоб хтось обурився комендантською годиною в Донецьку, що там прогнали усіх бандерівців до Львова, але чомусь усі мовчать російською мовою", - розповів журналіст.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський добряче осоромився в ефірі росТБ. З політика почали спадати штани в найвідповідальніший момент - коли він наважився критикувати Володимира Путіна.

Автор: Дмитро Хилюк