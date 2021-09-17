Потужність "ферми" складала понад 5 тисяч ботів. Її адміністратором була місцева жителька.

У Дніпрі Служба безпеки України ліквідувала ботоферму, яка на замовлення кураторів з РФ працювала на зрив кампанії з вакцинації в Україні.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, координатором й адміністратором виявленої ботоферми була жителька Дніпра.

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Зазначається, що російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, його налаштування здійснювали дистанційно.

"Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. За його допомогою адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів в мережі "Фейсбук", які нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані. Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдопрофілі", - додали в СБУ.

Оплату за свої послуги адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

У межах кримінального провадження слідчими СБУ проводиться досудове розслідування. Докази причетності окремих осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема комп’ютерне обладнання та сотні sim-карток мобільного оператора.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні з початку вакцинальної кампанії щеплено 6 169 886 людей, з них отримали одну дозу – 6 169 884 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 229 655 щеплень.

Вакцинація в Україні: що відомо

Автор: Світлана Макринська