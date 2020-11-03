"Схеми" оприлюднили нове розслідування, у якому розповіли, чим володіє голова КСУ та його родина.

Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що родина голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, окрім маєтку в окупованому Криму, також володіє елітною нерухомістю в Києві та поблизу столиці.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Схем".

Зокрема, мова йде про чотирикімнатну квартиру в ЖК "Новопечерські липки" та великий маєток із басейном під Києвом. Ці об'єкти записані на матір та тещу Тупицького. Квартиру було придбано у вересні 2013 року одразу після призначення його до КСУ. Площа житла - 216,5 квадратних метрів. Згодом родина придбала ще два паркомісця у "Новопечерських липках".

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"Середня вартість квадратного метра в цьому ЖК станом на 2013 рік становила $2900, тобто квартира такою площею вартувала там понад 600 тисяч доларів", - з'ясували журналісти.

Виписка з держреєстру свідчить про те, що власницею майна є мати голови КСУ Галина Тупицька. На момент придбання їй було 73 роки.

У Василькові під Києвом родина судді має маєток з басейном. Площа будинку - 211,4 квадратних метри, земельних ділянок - 23 сотки. Це все було придбано у серпні 2018 року та оформлено на тещу Тупицького Ларису Колпаченко. Формально йому належать лише 7,5 соток землі у Василькові - вони є у декларації. Теща голови КСУ, стверджують "Схеми", довгий час працювала в аптеці в Донецьку.

"Якщо подивитися на територію згори, то видно що між земельною ділянкою Олександра Тупицького та ділянками, оформленими на його тещу Ларису Колпаченко, немає паркану, і це одна спільна територія – на якій стоїть великий маєток та декілька додаткових споруд, також тут розташований басейн та невеликий ставок", - йдеться у розслідуванні. За даними джерел журналістів, цим маєтком регулярно користується Тупицький.

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1 листопада на подвір'ї було зафіксовано авто білого кольору, схоже на BMW X6. Відповідно до декларації, ним володіє дружина Тупицького Ольга. Також біля будинку журналісти побачили чорну Toyota Camry. Саме такі авто є на балансі Конституційного суду.

Прес-служба Конституційного суду коментувати майно голови КСУ відмовилася, заявивши, що ця інформація міститься у щорічній декларації.

Майно Тупицького в Криму

28 жовтня програма «Схеми» повідомила, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в окупованому Росією Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

За інформацією ДБР, голова КСУ у липні 2018 року у складі групи осіб самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ.

Таким чином, на переконання ДБР, він, можливо, вчинив діяння на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Тупицький пояснив, що не задекларував землю в Криму, тому що не знав, як це зробити, і запевнив, що його "єдина провина", що він не звернувся до НАЗК, щоб цей орган роз’яснив йому, як це питання вирішити. Він зазначив, що цим питанням займалися юристи і, "напевно, нічого іншого не придумали, як врегулювати питання розмежування створенням правочину договору купівлі-продажу".

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Автор: Юрій Годован