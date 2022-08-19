Глава держави наголошує, що Росії не вдасться перетворити Україну на руїни.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що жоден ракетний удар РФ по українських містах не залишиться без відповіді.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"І хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст України, які зазнають постійних жорстоких обстрілів з боку Росії. Харків, Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області... Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається", - наголосив Зеленський.

"І обов’язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово "руїни" ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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