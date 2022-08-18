Президент наголосив, що українці повинні думати тільки про те, як перемогти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на ЗАЕС", - зазначив він.

Зеленський також згадав про теракт окупантів в Оленівці та нічні й ранкові обстріли Харкова.

"Ми з вами можемо і повинні думати тільки про те, як перемогти. Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині... Віримо в себе, допомагаємо одне одному, захищаємо інтереси України та знаємо, що мир буде. Той, хто бореться і бореться розумно, здобуває перемогу", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський після зустрічі у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша підкреслив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з території України.

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