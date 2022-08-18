Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі.
Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.
"Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на ЗАЕС", - зазначив він.
Зеленський також згадав про теракт окупантів в Оленівці та нічні й ранкові обстріли Харкова.
"Ми з вами можемо і повинні думати тільки про те, як перемогти. Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині... Віримо в себе, допомагаємо одне одному, захищаємо інтереси України та знаємо, що мир буде. Той, хто бореться і бореться розумно, здобуває перемогу", - сказав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський після зустрічі у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша підкреслив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з території України.