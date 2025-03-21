Реформу у секторі азартних ігор започаткувала Верховна Рада окремим законом ще у грудні.

Замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті". Тепер саме воно буде відповідальним за регулювання ринку азартних ігор та лотерей, повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Утворено Державне агентство України "ПлейСіті" як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації", - зазначив він.

За словами Мельничука, агентство реалізовуватиме державну політику у царині організації та проведення азартних ігор та лотерей.

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Ліквідація КРАІЛ

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про посилення контролю за гральним бізнесом, що передбачає, зокрема, заборону реклами азартних ігор. Законом було передбачено ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) і створення замість неї (до 1 квітня 2025 року) нового уповноваженого органу.

Також було впроваджено механізм, який обмежить доступ до нелегальних гральних веб-сайтів та мобільних додатків. Представникам грального бізнесу було заборонено спекулювати в рекламних цілях на темі війни та волонтерства. Крім того, було накладено заборону на отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій. Крім того, передбачено, що розрахунки при проведенні азартних ігор можна буде здійснювати лише у грошовій формі, за допомогою поточних рахунків в банках тощо, водночас водиться заборона на спонсорство (окрім спонсорства в спорті).

Ухваленню цього закону передувала низка скандалів через незадовільну роботу КРАІЛ. Зокрема очільник Комісії Іван Рудий потрапив до СІЗО за справою про сприяння діяльності російських казино в Україні.

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