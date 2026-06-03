Україна та Угорщина досягли угоди щодо питань національних меншин, - Мадяр

За словами Мадяра, якщо Київ виконає свої зобов’язання, Угорщина підтримає відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Київ і Будапешт досягли "всеосяжної угоди" щодо угорської національної меншини в Україні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми досягли всеосяжної угоди з Україною про розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав 100-тисячної угорської меншини", – розповів Мадяр.

Прем'єр Угорщини зазначив, що ця угода стала результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між угорською та українською сторонами. Він додав, що в переговорах також брали участь політичні організації угорської громади Закарпаття та церкви.

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"Мені дуже приємно, що за день до Дня національної єдності я можу оголосити, що український уряд зобов'язався найближчим часом включити узгоджені заходи до свого законодавства, тим самим надавши нашим землякам у Закарпатті набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж ті, які вони мали досі", - підкреслив Мадяр.

За словами прем'єра Угорщини, якщо Київ виконає свої зобов'язання, угорський уряд підтримає відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу.

Мадяр анонсував зустріч із Зеленським – що відомо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що він може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Береговому Закарпатської області після завершення українсько-угорських консультацій.

Також Мадьяр говорив про те, що створення уряду партії "Тиса" відкриває нові можливості у відносинах між Україною та Угорщиною.

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