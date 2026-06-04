Угорщина зняла 17-місячне вето на переговори про вступ України в ЄС, – FT

Різка зміна позиції Угорщини відбулася наприкінці вчорашньої зустрічі послів ЄС у Брюсселі.

Угорщина скасувала 17-місячне вето на просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Як пише Financial Times, новий уряд у Будапешті дав зрозуміти, що дозволить початок офіційних переговорів про вступ для України та сусідньої Молдови.

Видання зазначає, що різка зміна позиції Угорщини відбулася наприкінці вчорашньої зустрічі послів ЄС у Брюсселі, що спричинило поспіх у технічних процесах, необхідних для підготовки до формального відкриття першого кластера переговорів протягом 11 днів, до 15 червня.

"Ми так довго чекали, а тепер історія розгортається на американських гірках", – сказав один із європейських дипломатів, які брали участь у переговорах.

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У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати офіційні переговори з країнами щодо приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС, але цей крок був заблокований тодішнім прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Однак рішення наступника Орбана, Петера Мадяра, ухвалене вчора ввечері, відкриває шлях до початку переговорів для України та Молдови 15 червня.

Мадяр заявив у своїй заяві, що Будапешт підтримає процес членства Києва в обмін на "всеосяжну угоду з Україною про розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини". Ця угода стала результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів між Києвом, Будапештом і Брюсселем, а також дипломатичного тиску з боку інших держав ЄС на Мадьяра з метою продемонструвати розрив з режимом Орбана.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні роль у структурах Європейського Союзу як проміжний крок до членства в блоці. Він зазначив, що статус "асоційованого члена" дозволив би українським чиновникам брати участь у самітах ЄС та міністерських зустрічах, однак не голосувати на них.

Пізніше Мерц на переговорах з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадьяром закликав відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до Європейського Союзу.

Мерц зазначив, що розуміє прагнення Будапешта врегулювати питання, пов'язані з угорською меншиною в Україні. Однак він підкреслив, що двосторонні питання з Угорщиною мають вирішуватися окремо.

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