Єдиним серйозним зрушенням щодо миру на Донбасі за останній час було досягнення 22 липня 2020 року режиму тиші.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук. Він зазначив що усі інші ініціативи української сторони Росія блокує на перемовинах.
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"Ми не стоїмо на місці, певний рух уперед є. Цей рух визначається основним рішенням, яке було прийнято ТКГ про всеосяжну тишу 22 липня. Але інших серйозних зрушень до миру немає. Інші питання – розмінування, обмін утримуваними особами, КПВВ тощо – не вирішуються, тому що це прив’язується російською стороною до певних передумов. Однією з передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори, а зараз передумова – прийняття дорожньої карти, яку підготували ОРДЛО", - пояснив Кравчук.
Він розповів про свої переговори з главою російської делегації Борисом Гризловим.
"Я звернувся до Гризлова, спитав, чому Росія не подає своїх пропозицій. Він чомусь сказав, що якщо це буде зроблено Росією, то це, мовляв, втручання у внутрішні справи України, і що Росія не бере там активної участі, а що це Україна попросила допомогти узгодити конфлікт на Донбасі, який є внутрішньою проблемою України. Я шукав таке звернення (від України до Росії – ред.), ми його разом з МЗС не знайшли", - зауважив глава української делегації.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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