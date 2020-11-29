Більшість ініціатив української сторони Росія блокує на перемовинах.

Єдиним серйозним зрушенням щодо миру на Донбасі за останній час було досягнення 22 липня 2020 року режиму тиші.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук. Він зазначив що усі інші ініціативи української сторони Росія блокує на перемовинах.

Читайте такожОбстріли на Донбасі: бойовики користувалися забороненою "важкою" зброєю

"Ми не стоїмо на місці, певний рух уперед є. Цей рух визначається основним рішенням, яке було прийнято ТКГ про всеосяжну тишу 22 липня. Але інших серйозних зрушень до миру немає. Інші питання – розмінування, обмін утримуваними особами, КПВВ тощо – не вирішуються, тому що це прив’язується російською стороною до певних передумов. Однією з передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори, а зараз передумова – прийняття дорожньої карти, яку підготували ОРДЛО", - пояснив Кравчук.

Він розповів про свої переговори з главою російської делегації Борисом Гризловим.

"Я звернувся до Гризлова, спитав, чому Росія не подає своїх пропозицій. Він чомусь сказав, що якщо це буде зроблено Росією, то це, мовляв, втручання у внутрішні справи України, і що Росія не бере там активної участі, а що це Україна попросила допомогти узгодити конфлікт на Донбасі, який є внутрішньою проблемою України. Я шукав таке звернення (від України до Росії – ред.), ми його разом з МЗС не знайшли", - зауважив глава української делегації.

Український план дій щодо Донбасу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк