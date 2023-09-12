Двоє найбільш відокремлених лідерів світу, Володимир Путін і Кім Чен Ин, збираються зустрітися цього тижня у Владивостоці.

Зустріч лідера Північної Кореї Кіма Чен Ина і президента РФ Володимира Путіна стала однією із ключових подій цього тижня у світовій політиці. Цей саміт, який заплановано відбутися у Владивостоку.

На зустрічі передбачається обговорення різноманітних питань, включаючи зброю, робочу силу та постачання продуктів харчування. І це не випадково, оскільки інтереси Північної Кореї і Росії збігаються в їхніх спробах обмежити вплив Сполучених Штатів в Азійському регіоні.

У цьому контексті, Білий дім висловив обурення щодо можливої угоди і закликав Кіма Чен Ина відмовитися від постачання озброєння Москві. Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Росія і Північна Корея насправді обговорюють можливість ще глибшої співпраці, яка дозволить Росії отримати додаткові боєприпаси. Цей крок відповідає інтересам обох країн, проте викликає серйозне побоювання із боку Сполучених Штатів, повідомляє The Washington Post.

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Для Росії важливими об'єктами є артилерійські платформи та ракетні установки, які можуть підвищити ефективність її військ, особливо в умовах сучасних воєнних конфліктів. Зазвичай ці системи поставляються з Північної Кореї, яка має великий арсенал старовинної радянської зброї. Росія прагне отримати доступ до цих запасів, оскільки її власні обсяги зброї вичерпуються.З іншого боку, Кім Чен Ин шукає підтримку Росії для розвитку свого власного озброєння та економіки.

У підсумку, зустріч Кіма Чен Ина і Володимира Путіна має велике геополітичне значення та вплив на динаміку подій у регіоні. Обидві сторони мають свої власні інтереси і мотивації для співпраці, але ця зустріч також викликає побоювання із боку міжнародної спільноти щодо можливого поглиблення геополітичних напружень та впливу на міжнародну безпеку.

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