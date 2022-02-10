Представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць "Нормандського формату", яка відбудеться 10 лютого у Берліні, буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

Андрій Єрмак зауважив, що сьогодні наша держава є центром ухвалення рішень щодо безпеки на Європейському континенті та має велику міжнародну підтримку, про що свідчить "безпрецедентна кількість візитів вищих посадових осіб іноземних держав до України".

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Нагадаємо, що політичні радники лідерів "нормандського формату" (України, Німеччини, Франції, Росії) зустрінуться 10 лютого у Берліні.

Нормандський формат: остання зустріч радників

26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю зустріч реанімацією цього формату переговорів.

За результатами зустрічі було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні. Погоджене комюніке стало першим узгодженим з 2019 року документом.

Між тим, самі лідери "нормандської четвірки" востаннє збирались на зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви. Після Парижа новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.