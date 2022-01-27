Сторони домовились домовились про наступну зустріч за два тижні в Берліні.

26 січня у Парижі пройшла зустріч політичних радників лідерів країн Нормандського формату, за результатами якої було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Там зазначили, що у комюніке представники Німеччини, Франції, України та Росії наголосили, що налаштовані зменшити поточні розбіжності задля просування переговорного процесу.

Також інформується, що радники виступили на підтримку безумовного додержання режиму припинення вогню, про яке було домовлено 22 липня 2020 року, попри розбіжності щодо інших питань виконання Мінських угод.

"Сторони також обговорили важливість активізації роботи Тристоронньої контактної групи та її робочих груп з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей", - сказано у спільному комюніке.

Перший заступник глави делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін зауважив, що лаконічність спільного комюніке демонструє те, що перемовини відбувалися нелегко, але сторони намагалися знайти точки дотику.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який брав участь у зустрічі від української сторони, заявив, що сподівається на конструктивний діалог в інтересах України.

Напередодні переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" німецькі ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що на зустрічі 26 січня хочуть "визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних прямих переговорів з представниками "ДНР" і "ЛНР" не було і не буде.