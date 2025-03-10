Україна спробує переконати США відновити військову та розвідувальну допомогу.

Україна на переговорах у Саудівській Аравії спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку, переконавши Дональда Трампа в тому, що Володимир Зеленський хоче якнайшвидшого закінчення війни з Росією. Про це пише Financial Times, посилаючись на чиновників, обізнаних про хід підготовки до переговорів.

Чиновники повідомили, що Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією щодо дальніх безпілотників і ракетних ударів та бойових операцій у Чорному морі, сподіваючись, що це змусить Вашингтон скасувати своє рішення про замороження обміну розвідданими та постачання зброї,

Один з українських чиновників додав, що в короткостроковій перспективі Київ віддасть пріоритет налагодженню зв'язків зі США, а два європейські чиновники заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як умову для відновлення військової та розвідувальної допомоги.

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Як пише FT, тиск США на Київ змусив адміністрацію президента Зеленського змінити свою позицію після сварки в Білому домі.

"Тактика змінилася. Тепер найголовніше - нормалізувати відносини зі США, і якщо раніше планувалося спочатку отримати гарантії безпеки, а потім домагатися припинення вогню, то тепер очевидно, що в такому порядку цього не станеться", - каже політолог Володимир Фесенко.

Він також зазначив, що Трамп звинувачує Україну в тому, що вона не хоче припинення вогню, тому головна мета - "показати США, що ми готові діяти якнайшвидше, і почати прямі переговори з Росією".

При цьому Київ не відмовляється від того, щоб США відігравали роль у реалізації будь-якого припинення вогню, за словами європейських чиновників, які спілкувалися зі своїми українськими колегами напередодні переговорів.

За їхніми словами, це може включати, але не обмежуватися використанням американських супутників або засобів розвідки для перевірки дотримання режиму припинення вогню.

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини

Раніше Reuters писало, що США використовують зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для того, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки Росії.

Також, за даними The Times, Велика Британія консультує Україну з питань проведення переговорів зі США, щоб не допустити повторення катастрофічної сварки Зеленського і Трампа.

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