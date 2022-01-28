У п'ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками іноземних засобів масової інформації.

Відповіді на запитання орієнтовно український лідер даватиме протягом 60-90 хвилин.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня Зеленський і Байден провели розмову, яка тривала близько двох годин. Вони обговорили дипломатичні зусилля з деескалації, а також можливості з фінансової підтримки України.

А вже сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що між Зеленським і Байденом виникла суперечка щодо того, чи нападе РФ на Україну. Так CNN з посиланням на українського співрозмовника повідомила, що розмова президентів проходила "не дуже гладко". За його словами, Байден заявив, що російське вторгнення практично неминуче і має відбутися в лютому, коли замерзне земля. Зеленський у свою чергу закликав американського президента бути м'якше у виразах, щоб не розпалювати паніку.

Пізніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що повідомлення CNN про напруженість і конфлікт під час розмови є недостовірним.