За інформацією від анонімного "українського чиновника високого рівня", Байден і Зеленський у розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза вторгнення Росії.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що вторгнення Росії в Україну практично неминуче.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Як розповів CNN український співрозмовник, розмова президентів була тривалою і відвертою, але проходила "не дуже гладко".

За його словами, Байден заявив, що російське вторгнення практично неминуче і має відбутися в лютому, коли замерзне земля. Зеленський своєю чергою закликав американського президента бути м'якшим у виразах, щоб не розпалювати паніку. Він, наполягав, що загроза від Росії "небезпечна, але не однозначна" і немає впевненості, що напад буде.

Співрозмовник CNN сказав також, що Байден нібито говорив, що США не передадуть істотно більше військової допомоги.

На підтвердження цієї інформації старший кореспондент CNN з національної безпеки Александер Марквардт у Twitter написав, що "Байден під час розмови із Зеленським запевнив його, що Росія практично неминуче вторгнеться в Україну" і збирається окупувати та "розграбувати" Київ.

Водночас в Білому домі і Раді нацбезпеки США CNN не підтвердили такий опис розмови президентів. У Радбезі США заявили, що Байден сказав про наявність ймовірності вторгнення Росії в лютому.

"Він говорив про це публічно, і ми попереджали про це протягом декількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього повністю помилкові", - прокоментував прес-секретар Ради Емілі Хорн.

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Прес-секретар Зеленського своєю чергою також заперечує слова анонімного джерела каналу.

"У соціальних мережах з'явилася інформація про зміст переговорів президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена з посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", - написав у Facebook прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

За його словами, коректна інформація міститься тільки в офіційних релізах від української та американської сторін.

Розмова Байдена і Зеленського: що відомо

Розмова президентів США та України відбулася напередодні ввечері, вога тривала майже півтори години.

У Білому домі повідомили, що американський президент "підтвердив" намір США "рішуче відреагувати" у разі можливої агресії Росії. Байден також заявив, що США вивчать можливість "додаткової підтримки" української економіки.

За даними західних ЗМІ, Росія стягнула до кордону з Україною понад 100 тисяч військових і продовжує нарощувати сили. У Білому домі повідомляли, що для початку російського вторгнення можуть бути використані призначені на середину лютого спільні навчання з Білоруссю, а для виправдання початку операції може бути здійснена провокація "під чужим прапором".

У Кремлі неодноразово заперечували наявність планів вторгнення в Україну, в МЗС Росії говорили, що війна "неприйнятна".

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