Президент наголосив, що неабияка армія по український бік кордону захищає країну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка армія по той бік кордону українців не лякає, адже неабияка армія по український бік кордону їх захищає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час новорічного звернення до українців.

"Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія по наш бік кордону нас захищає", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що радий тому, що минулі два роки й цьогоріч армія мала найбільший бюджет в історії України.

Читайте такожЗеленський у своїй новорічній промові згадав про олігархів, ціни на газ та ринок землі (відео)"Так буде завжди. Але для мене це не перемога, а норма. Так було просто тому, що так має бути. Це не просто про грошове забезпечення, а про гідне ставлення. Не про матеріальні, а про людські цінності. Бо гріш ціна життю держави, яка не захищає тих, хто захищає її ціною життя", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що радий тому, що Україна вперше будує для військових літаки спільно з "Антоновим", "флот – спільно з Британією, дрони й корвети – спільно з Туреччиною, а ракети будує сама".

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком та назвав свої головні цілі на 2022-й рік.

"І, на жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це – моя головна ціль. Саме тому я говорю "поки що". Тому що наступний рік точно буде кращим! Я впевнений у цьому", - підкреслив Зеленський.

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