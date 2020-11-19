Зазначається, що своїми діями та ініціативами Данило Гетманцев, фактично «ховає живцем» малий і середній бізнес, який залишився в країні.

Представники малого та середнього бізнесу підтримують ініціативу низки народних депутатів щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це заявляють учасники протестів підприємців, які останнім часом проходять у Києві.

"Малий і середній бізнес сьогодні виходить на мітинги не тільки проти карантину вихідного дня, а й проти тієї бездумної і згубної податкової політики, яку проводить голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев», - заявив один з учасників протестів.

За його словами, своїми діями та ініціативами Данило Гетманцев, фактично "ховає живцем" малий і середній бізнес, який залишився в країні.

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В першу чергу, підприємці закликають відстрочити або скасувати введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

За словами протестувальників, Гетманцев вже двічі обдурив фізосіб-підприємців: виніс на голосування до сесійної зали Ради законопроекти, які нічого не вирішують.

Вимоги бізнесу підтримують і в експертній спільноті.

"ФОПів потрібно тільки підтримати. На відміну від шкідницької політики Гетманцева, вони годують мільйони людей», - пише у себе в Facebook політолог Юрій Романенко. За його думка, Гетманцев плодить "шалені економічні закони".

"Вперше на цьому місці людина, яка категорично відмовляється бути в діалозі з бізнесом, Шукати конструктив і компроміс, який наполегливо стоїть на своєму і пропонує відверто шкідливі для економіки речі. Тотальна фіскалізація б'є не по контрабанді, а по підприємництву, яке ледь жевріє. Відставка Гетманцева - це вимога ФОП», - зазначила у себе в Facebook Ірина Геращенко, співголова фракції «європейська солідарність».

Як відзначати економіст Михайло Кухар, бездумна фіскалізація, яку проводить Гетманцев, виявилася повністю марною і неефективною «з точки зору доходів бюджету, що показав вже цей рік».

Підприємці, економісти, експерти, сподіваються, що Верховна Рада найближчим часом зробить кроки назустріч малому і середньому бізнесу і врятує його від подальших шкідницьких ініціатив Данила Гетманцева.

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Автор: УНІАН