Прості рецепти ніжного і повітряного десерту з манкою.

У дитинстві батьки часто готували нам манну кашу. Однак не всі діти її люблять, тому з цієї крупи готували смачний і повітряний десерт - манний пудинг. Ці ніжні ласощі дуже полюбилося багатьом дітям. Вони часто зустрічалися в меню українських дитячих садків і шкіл. Готувати манний пудинг можна в духовці або без випічки, з різними фруктами і солодким варенням.

Манний пудинг як дитячий сад

Молоко - 500 мл.

Манка - 120 р.

Цукор - 40 г.

Вершкове масло - 20 г.

Яйця - 1 шт.

Кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л.

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Сіль - щіпка.

Жовтки для змазування - 2 шт.

Молоко довести до кипіння на середньому вогні. Всипати цукор, ванільний цукор і сіль, заважати до розчинення. Постійно помішуючи всипати манку, варити 3 хвилини і зняти з вогню. Кашу злегка остудити, додати вершкове масло, яйце і крохмаль. Збити масу міксером до пишності і однорідності.

Форму для запікання змастити маслом і присипати манкою. Викласти масу в форму, зверху змастити пудинг збитими виделкою жовтками. Випікати в розігрітій до 180° С духовці 40 хвилин. Готовий пудинг поставити в холодильник на 5 годин.

Манний пудинг з фруктами

Фруктовий сироп - 2 ст. л.

Яблука - 2 шт.

Ківі - 1 шт.

Сіль - щіпка.

Цукор ванільний - 1 ч. л.

Цукор - 4 ч. л.

Молоко - 150 мл.

Манна крупа - 5 ч. л.

Яйця курячі - 1 шт.

Вершкове масло - 3 ст. л.

Сухарі панірувальні - 4 ч. л.

Молоко довести до кипіння на вогні, додати манку, цукор і ванільний цукор. Зварити густу манну кашу, зняти з вогню і остудити, додати один жовток і розтерти. Білок збити з сіллю блендером до стійкої піни, перемішати з кашею.

Яблука і ківі очистити, нарізати середніми шматочками. Протушкувати фрукти пару хвилин в сковорідці з сиропом або медом. Силіконові форми для запікання змастити маслом, посипати панірувальними сухарями. Форму на третину заповнити кашею, потім покласти шар фруктів і зверху знову заповнити манною кашею. Полити пудинг ложкою розтопленого вершкового масла, присипати сухарями. Запікати в духовці 30 хвилин при 180° С або готувати на пару.

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Автор: Катерина Пулатова