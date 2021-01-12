Вареники - це гордість української кухні.

Вареники - це одне з найбільш впізнаваних страв української кухні, яке відоме у всьому світі. Для приготування цієї страви в тонко розкатане тісто кладуть солодку або солону начинку. Потім краї вареників защипують і кладуть ласощі в киплячу воду. Замішування тіста - найвідповідальніший етап в приготуванні вареників. Якщо тісто буде занадто тонким - начинка може випасти, а вареники із занадто крутим тістом не проваряться повністю.

Тісто для вареників на дріжджах зі сметаною

Пшеничне борошно - 500 г.

Сметана - 200 г.

Вода - 0.25 ст.

Цукор - 1 ст. л.

Дріжджі - 5 г.

Сіль - 1 ч. л.

Дріжджі розпустити в теплій воді. У миску з водою і дріжджами додати сметану, сіль, цукор і перемішати. Додати до продуктів борошно і замісити тісто руками. Якщо тісто не липне до рук - воно готове. Перекласти тісто в каструлю, накрити рушником і залишити в теплому місці на півгодини.

Дріжджове тісто для вареників з вершковим маслом

Борошно - 700 г.

Цукор - 4 ст. л.

Вершкове масло - 100 г.

Сухі дріжджі - 2 ч. л.

Вода - 250 г.

У 100 г гарячої води розчинити масло, додати цукор і дрібку солі, розмішувати до однорідності. Охолодити суміш до температури приблизно 40 градусів, розчинити дріжджі. Всипати в миску борошно і поступово додавати 150 г теплої води, замісити тісто. Накрити тісто поліетиленовим пакетом і залишити на 2 години.

Тісто для вареників без яєць

Борошно пшеничне - 1 ст.

Вода кип'ячена - 100 мл.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Борошно просіяти на стіл гіркою. У центрі зробити поглиблення, влити воду і замішувати тісто руками. Тісто має бути однорідним і злегка липким. Перекласти тісто в миску і накрити рушником, залишити на 40 хвилин. Потім знову викласти тісто на стіл, зробити поглиблення в центрі. Влити в центр олію і замішувати до повного вбирання олії. Загорнути тісто в харчову плівку і прибрати в холодильник на півтори години.

Заварне тісто для вареників

Борошно - 3 склянки.

Яйця - 1 шт.

Окріп - 1 ст.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Щіпка солі.

Яйце розбити в миску і збити з сіллю і олією. Всипати до яйця 3 склянки борошна і замішувати тісто. Отриману масу залити крутим окропом і замісити тісто спочатку ложкою, а потім руками. Якщо тісто дуже липке - додати трохи борошна. Вимісити тісто до однорідності і пластичності. Після замішування залишити тісто при кімнатній температурі на 20 хвилин і приступити до ліплення вареників.

Читайте також інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова