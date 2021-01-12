Вареники - це одне з найбільш впізнаваних страв української кухні, яке відоме у всьому світі. Для приготування цієї страви в тонко розкатане тісто кладуть солодку або солону начинку. Потім краї вареників защипують і кладуть ласощі в киплячу воду. Замішування тіста - найвідповідальніший етап в приготуванні вареників. Якщо тісто буде занадто тонким - начинка може випасти, а вареники із занадто крутим тістом не проваряться повністю.
Тісто для вареників на дріжджах зі сметаною
- Пшеничне борошно - 500 г.
- Сметана - 200 г.
- Вода - 0.25 ст.
- Цукор - 1 ст. л.
- Дріжджі - 5 г.
- Сіль - 1 ч. л.
Дріжджі розпустити в теплій воді. У миску з водою і дріжджами додати сметану, сіль, цукор і перемішати. Додати до продуктів борошно і замісити тісто руками. Якщо тісто не липне до рук - воно готове. Перекласти тісто в каструлю, накрити рушником і залишити в теплому місці на півгодини.
Дріжджове тісто для вареників з вершковим маслом
- Борошно - 700 г.
- Цукор - 4 ст. л.
- Вершкове масло - 100 г.
- Сухі дріжджі - 2 ч. л.
- Вода - 250 г.
У 100 г гарячої води розчинити масло, додати цукор і дрібку солі, розмішувати до однорідності. Охолодити суміш до температури приблизно 40 градусів, розчинити дріжджі. Всипати в миску борошно і поступово додавати 150 г теплої води, замісити тісто. Накрити тісто поліетиленовим пакетом і залишити на 2 години.
Тісто для вареників без яєць
- Борошно пшеничне - 1 ст.
- Вода кип'ячена - 100 мл.
- Рослинна олія - 1 ст. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
Борошно просіяти на стіл гіркою. У центрі зробити поглиблення, влити воду і замішувати тісто руками. Тісто має бути однорідним і злегка липким. Перекласти тісто в миску і накрити рушником, залишити на 40 хвилин. Потім знову викласти тісто на стіл, зробити поглиблення в центрі. Влити в центр олію і замішувати до повного вбирання олії. Загорнути тісто в харчову плівку і прибрати в холодильник на півтори години.
Заварне тісто для вареників
- Борошно - 3 склянки.
- Яйця - 1 шт.
- Окріп - 1 ст.
- Рослинна олія - 1 ст. л.
- Щіпка солі.
Яйце розбити в миску і збити з сіллю і олією. Всипати до яйця 3 склянки борошна і замішувати тісто. Отриману масу залити крутим окропом і замісити тісто спочатку ложкою, а потім руками. Якщо тісто дуже липке - додати трохи борошна. Вимісити тісто до однорідності і пластичності. Після замішування залишити тісто при кімнатній температурі на 20 хвилин і приступити до ліплення вареників.
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