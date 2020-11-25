Такий красивий торт прикрасить собою будь-яке святкове застілля, особливо день народження.

Дуже смачний та ефектний торт є родзинкою будь-якого свята, особливо, коли йдеться про день народження. Вишуканий торт "Червоний оксамит" здатен прикрасити собою будь-яке святкове застілля.

Торт "Червоний оксамит"

Для тіста

Борошно - 350 г

Крохмаль кукурудзяний - 35 г

Какао-порошок - 1 ст. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Сода харчова - 1 ч. л.

Сіль (дрібна) - 0,5 ч. л.

Масло вершкове 82,5% (кімнатної температури) - 120 г

Цукор - 425 г

Олія рослинна - 240 мл

Яйця (кімнатної температури) - 3 шт.

Ванільний екстракт - 2 ч. л.

Кефір 3,2% (кімнатної температури) - 240 мл

Оцет (білий винний або яблучний 9%) - 3 ч. л.

Червоний харчовий барвник (гелевий) - 2-3 ч. л.

Для крему

Вершки не менше 35% (холодні) - 350 мл

Сир вершковий маскарпоне ( холодний) - 750 г

Цукрова пудра - 175 г

У невеликому посуді з'єднати оцет і червоний харчовий барвник. Ретельно перемішати й відкласти вбік.

Читайте такожВишуканий торт Естерхазі: як приготувати легендарний десертВ іншій мисці з'єднати вершкове масло кімнатної температури та цукор. Збивати все близько 2-3 хвилин. Далі потроху вливати олію й збити до об'єднання продуктів.

Не припиняючи збивання, додати по одному яйцю, після кожного добре збиваючи суміш. У збиту суміш влити кефір, додати ванільний екстракт і ретельно збити до однорідності.

Додати суміш червоного харчового барвника та оцту, добре збити до однорідної маси. Частинами додавати суміш сухих інгредієнтів і також добре збити до об'єднання продуктів й однорідної маси.

Підготувати три круглих форми з кільцями діаметром 20 см, денця затягнути фольгою. Розкласти бісквітне тісто по формах і рівномірно розподілити.

Випікати бісквіти у розігрітій духовці близько 25-30 хвилин. Готовність бісквітів перевіряти дерев'яною шпажкою, вставленою у центр - вона повинна виходити абсолютно сухою.

Дістати бісквітні коржі з духовки й залишити у формі на столі на 10 хвилин. Потім акуратно провести тонким ножем по стінках кожної форми і витягти з них коржі. Залишити ще теплі бісквітні коржі на решітці до повного охолодження. Потім загорнути їх у харчову плівку і прибрати в холодильник мінімум на 3-4 години.

Приготування крему. Вершковий сир і вершки повинні бути добре охолодженими. Вінчики міксера та миску, в якій будуть збиватися вершки, перед початком приготування крему поставити в морозильну камеру на 20-30 хвилин.

У чашу міксера або будь-яку глибоку миску вилити вершки й збити. Почати збивати на маленькій швидкості міксера, поступово збільшуючи в міру необхідності. Поступово додавати цукрову пудру та продовжувати збивати до стійких піків.

Частинами додавати вершковий сир, і на низькій швидкості міксера просто добре розмішати до однорідної маси. Крем виходить густий.

У кожного бісквіта зрізати запечений верх. За допомогою металевого кільця діаметром 18 сантиметрів вирізати корж, щоб позбутися коричневих країв. Бісквітна крихта й обрізки знадобляться, щоб прикрасити торт.

Обрізані шматочки бісквіта викласти на деко, застелене папером для випічки, і відправити в розігріту до 100-120°С духовку на 40-50 хвилин. Підсушені шматочки повністю остудити й подрібнити в блендері до стану дрібної крихти.

Збираємо торт "Червоний оксамит". На підходяще блюдо для торта або підкладку нанести трохи крему, щоб закріпити нижній корж.

Викласти перший бісквітний корж і трохи притиснути, щоб він приклеївся до крему на блюді й не ковзав.

Щоб торт вийшов із рівними краями і не був перекошений, збирати його краще в роз'ємному кільці. Краї форми прокласти ацетатною плівкою й стиснути форму впритул до бісквіта.

Вершково-сирний крем розділити на три однакові частини. Викласти крем у кондитерський мішок з круглою насадкою. По колу нанести на бісквіт шар крему. Потім добре розрівняти крем по всій поверхні форми.

Зверху на крем викласти другий бісквіт і трохи причавити. Покрити бісквіт другою частиною крему та добре розподілити по поверхні торта.

Викласти верхній, третій, бісквіт на торт обрізаним боком униз і трохи притиснути. Зняти роз'ємне кільце. Потім акуратно видалити бортик з ацетатної плівки.

Покрити торт зверху та з боків дуже тонким шаром крему. Прибрати торт у холодильник мінімум на 30-40 хвилин.

Після закінчення зазначеного часу дістати торт із холодильника. За допомогою кондитерського мішка з круглою насадкою по колу торта до самого верху нанести решту крему. Рівномірно розподілити його по верхівці та боках торта. Акуратно розрівняти вертикально уздовж бічної поверхні, сильно не натискаючи. Вирівнювати торт до отримання ідеального результату.

Прибрати торт ще раз в холодильник на 1 годину.

Коли торт добре охолов, обсипати його заздалегідь підготовленою й подрібненої бісквітною крихтою. Спочатку декорувати верх торта, потім акуратно нанести крихту по всьому колу торта, а надлишки видалити за допомогою пензлика.

Верх торта прикрасити рештою крему за допомогою кондитерського мішка з фігурною насадкою або за своїм смаком і бажанням. Прибрати торт у холодильник на 4-5 годин для просочення.

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Автор: УНІАН