Такий смаколик особливо оцінять любителі шоколаду.

Шоколадний фондан – неймовірно смачний десерт. У перекладі з французької шоколадний фондан звучить як "шоколад, що тане", а сам смаколик являє собою повітряний бісквітний кекс із рідкою серцевиною.

Це дещо примхливий десерт. Під час випікання дуже важливо дотримуватися температури і не перетримати його, адже випічка із загуслою начинкою – це вже не фондан.

Шоколадний фондан

Чорний шоколад - 90 г

Цукор - 25 г

Вершкове масло - 25 г

Борошно - 25 г

Яйце - 1 шт.

Какао-порошок - 5 г

Вершкове масло та чорний шоколад розтопити на паровій бані.

Читайте такожНіжно-шоколадний торт "Спартак": як приготувати неймовірний десертВ окремій ємності з'єднати яйце і цукор, збити.

У шоколадну масу перелити яєчну піну, продовжувати збивати до однорідності. Всипати порцію борошна, замісити в'язке тісто без грудочок.

Порційні вогнетривкі формочки зсередини змастити вершковим маслом, присипати порошком какао, надлишки струснути.

Приблизно на 2/3 наповнити форми тістом. Випікати шоколадний фондан у попередньо розігрітій духовці при температурі 190°С приблизно 5-7 хвилин.

Важливо правильно встановити температурний режим і вчасно вийняти шоколадний фондан із духовки. Верхівка повинна піднятися, підсохнути, але серединка – залишитися рідкою.

Дістати форми з духовки і дати фондану охолонути буквально 1 хвилину. Накрити блюдцем, акуратно перевернути фондан на тарілку для подачі.

Подавати шоколадний фондан найкраще з морозивом і, наприклад, гілкою м'яти.

Шоколадний фондан з лікером Baileys

Шоколад - 200 г

Вершкове масло - 100 г

Цукор - 100 г

Яйця - 4 шт.

Пшеничне борошно - 60 г

Какао-порошок - 40 г

Лікер Baileys - 20 мл

На водяній бані розтопити шоколад із вершковим маслом. Дати охолонути хвилин 15.

Тим часом збити яйця з цукром до густої піни.

Замішати остиглий шоколад в яєчну масу. Додати лікер, какао та борошно, добре перемішати. Трохи какао залишити для підсипки формочок.

Взяти форми для випікання (можна силіконові діаметром 7 см і глибиною 4 см), посипати какао порошком і заповнити тістом. Відправити випікати у заздалегідь розігріту духовку до 180°С на 8-10 хвилин, залежно від духовки.

Дістати з духовки й дати трохи охолонути, перш ніж ми витягти фондан із форм.

Шоколадний фондан з апельсиновим джемом

Шоколад темний - 200 г

Яйце куряче - 3 шт.

Масло вершкове - 170 г

Цукор - 100 г

Борошно пшеничне- 60 г

Ром (можна коньяк або бальзам) - 50 мл

Джем апельсиновий - 100 г

Джем розкласти у невеликі формочки і прибрати в морозилку щонайменше на 2-3 години, можна й більше.

Читайте такожГлінтвейн на Новий рік: рецепти ароматного напою на святковий стілШоколад і масло розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Коли масло і шоколад з'єднаються, обережно, постійно помішуючи, влити ром.

Збити вінчиком яйця з цукром до "м'якої" піни. Влити яєчну суміш в трішки остиглу шоколадну масу, весь час помішуючи.

Просіяти в суміш борошно. Добре перемішати.

Порційні формочки добре змастити маслом і присипати борошном. Розлити у них шоколадне тісто, приблизно на 2/3. Дістати заморожений кубик джему. Втопити його в кожну формочку. Покласти форму з фонданами в морозилку на 3 години, або на ніч.

Розігріти духовку до 190°С. Дістати з морозилки форми з замороженими тістечками і прямо поставити в духовку на 15-18 хвилин. Час залежить від духовки і від того, наскільки рідку серединку хочеться отримати.

Дістати форми з духовки, злегка остудити, витягти із них фондани й можна подавати смаколики до столу.

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Автор: УНІАН