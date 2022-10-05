Пропонуємо вам класичний рецепт маринованих огірків і не тільки, без яких не обійдеться жодна господиня.

Огірки - один з найпопулярніших овочів в Україні. Їх вживають як у свіжий салат, так і роблять з них консервацію. Адже хто ж не любить мариновані чи засолені огірки!

Пропонуємо вам більш детально дізнатися, як же готувати мариновані огірки швидко на зиму.

Мариновані огірки швидкого приготування без закачування

І так, щоб приготувати мариновані огірки швидко без оцту, вам знадобиться всього одну годину і харчовий пакет.

Інгредієнти

Огірки - 1 кг

Кріп свіжий - 30 г

Часник - 20 г

Перець гострий червоний - за смаком

Перець чорний мелений - 1/4 ч. л.

Сіль - 1,5 ст. л.

Гвоздика - 3 шт

Перець духмяний - 3 шт

Харчовий пакет

Мариновані огірки рецепт

Огірки добре помити, відрізати кінчики і розрізати уздовж на чотири частини. Кріп і часник дрібно нарізати, гострий перець нарізати тонкими кільцями. Скласти огірки, зелень, гострий перець, часник в пакет, додати чорний мелений перець, сіль, гвоздику, запашний перець. Зав'язати пакет, щоб в ньому залишалися простір і повітря і потрясти пакет з огірками 1-2 хвилини. Пакет з огірками помістити в холодильник на 1 годину.

Через годину малосольні огірки викласти на тарілку і подавати до столу.

Класичний рецепт маринованих огірків

Тут все просто і без проблем!

Огірки потрібно вимити і замочити на 6-7 годин. Листя промити, банки і кришки простерилізувати. У кожну банку покладіть по 2 листочка смородини, 1 листок вишні, 2 зубчики часнику і наповніть огірками. Залийте банки окропом, залиште не менше, ніж на 10 хвилин.

Так само радимо вам рецепт, який точно перевірила ваша мама чи бабуся - мариновані огірки швидкого приготування з оцтом.

Мариновані огірки з оцтом

Для цього закип'ятіть 3 літри води, додати туди сіль, цукор і оцет. Прокип'ятіть хвилини 2-3 до розчинення цукру і солі.

Залийте розсолом простерилізовані огірки, закатати кришками і переверніть банки кришками вниз для кращого ефекту. Банки радимо закутати в ковдру і залишити до повного охолодження. Після чого можна опустити в льох або зберігати в коморі.

Так само можна готувати мариновані огірки з оцтом без стерилізації. Як - дивіться рецепт у відео

Тепер ви знаєте як готувати мариновані огірки швидко на зиму і точно встигнете ще закатати пару десятків баночок. Тільки не тягніть, адже експерти кажуть, що через досить ранню осінь і холодну погоду в Україні зменшився врожай огірків. У зв'язку з цим і ціна на них підскочила на 15%.

А якщо раптом ви не захочете возитися з банками, УНІАН раніше писав про те, як зберегти свіжі огірки довше: топ-5 перевірених порад.

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